今シーズンも人気継続中のデニムアイテム。使い勝手が良いジーンズに手が伸びがちですが、周りと差をつけるならアイテムのバリエーションを増やしてみて。今回は、春夏コーデに取り入れたい【ZARA（ザラ）】のジャケットとスカートをご紹介します。ZARAらしいセンスが光るデニムアイテムを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しみませんか。 季節の変わり目に頼れるデニムジャケット 【ZA