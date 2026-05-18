筆者の友人・K美は、ここ数年で立て続けに両親を亡くしました。寂しい気持ちを抱えながら、穏やかに事後処理にあたったK美と妹。しかし、K美の義実家ではまったく異なる『争族』が発生したそうです。 遺産がない 私はここ数年で立て続けに親を亡くしました。 2人とも持病があったため、ある程度は覚悟していましたが、私と妹は寂しい気持ちでいっぱい……。 亡くなった後の手続きも多く、しばらくの間は忙しい毎日を送ってい