子どものスクリーン利用について、単なる時間の制限ではなく、その使い方や親子の関わり方を重視する必要があると、英教育省に関連した専門家が指摘している。家庭や教育の場でデジタル機器が不可欠となる中、子どもだけでなく親自身の利用習慣も発達に影響を与える可能性があるという。 【写真】もはや芸術品！スマホ禁止された小4男子「暇すぎて…」白い筋を取り尽くしたミカン完成 専門家が特に懸念しているのが「