お笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）が「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）で映画初主演を務める。是枝監督の８年ぶりとなる日本映画オリジナル脚本で、第７９回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品。撮影の裏話やお笑いとお芝居の共通点、役者としての今後の展望を語った。（高澤孝介）お笑い界の“天才”は、舞台を映画に移してもなお、スクリーンで輝きを放った。映画初主演にして名匠・是枝監督との