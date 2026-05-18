ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が、元アルペンスキー選手で日本スキー連盟アルペンコーチの夫・河野恭介さんとの夫婦ショットを公開した。１８日に自身のインスタグラムを更新。「『ちなも見にこない？』と夫に誘われ、のぞきに行ってみた野沢温泉スキークラブシーズン報告会。」と書き始め、夫と笑顔で写真に収まった吉田。「