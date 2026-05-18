山梨県で田んぼで泥だらけになるこの時期、恒例のイベントが開催されました。【映像】田植え前の田んぼを使った綱引き大会の様子山梨県韮崎市では、田植え前の田んぼを使った綱引き大会が開かれました。このイベントは今年のコメの豊作を願い、田植え前の時期に毎年開催されています。参加者ら「（Q.普通のグラウンドでやるのと違う？）全然違います。でも気持ちいいです。ドロドロで、水の中でやっているのが面白いです」「（