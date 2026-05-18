タレントの辻希美が17日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）さんの高校の友人たちが自宅に多数集まり、賑やかな週末を迎えたことや、大人数の食事作りに追われる母親としての日常を明かした。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）「土日」というタイトルでブログを更新した辻は、「高校の友達が沢山来て賑やかな土日を過ごしております」と報告。そんな慌ただしい朝、「今朝のコアの寝癖がヤバかった」と、髪が