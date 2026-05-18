7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、20日発売のファッション誌『ハーパーズ バザー』7・8月合併号（ハースト婦人画報）の表紙を飾る。【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA日本中に“ノノガ旋風”を巻き起こしたオーディション番組『No No Girls』を経て、HANAとしてデビューしてから1年。唯一無二の低音ボイスと華のあるパフォーマンスで輝きを放つMOMOKAが、ルイ・ヴィトンの最新コレクションをま