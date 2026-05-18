きょうも全国的に季節外れの暑さが続く見通しです。きのう東京都心では今年初めて真夏日となりましたが、きょうは西日本で35℃の猛暑日が予想されるなど熱中症に注意が必要です。【映像】今年初めての猛暑日予想週末から日本付近には季節外れの暖かい空気が流れ込んでいます。きのうは東京や名古屋などで今年初めて30℃以上を観測し、全国の200地点で真夏日となりました。きょうはさらに危険な暑さとなり、今年初めての猛