経営再建計画中の日産が、16年ぶりに、主力の高級ミニバンを全面刷新します。日産自動車が公開したのは、16年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型「エルグランド」です。新型「エルグランド」は、日産独自のハイブリッドシステム、「e-POWER（イーパワー）」の第3世代を搭載し、高い静粛性と広い車内空間を実現しています。日産自動車新型「エルグランド」開発責任者・一野健人さんは、「車内で過ごす時間において、プライベート