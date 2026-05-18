17日の朝、仙北市西木町小渕野で火事があり住宅2階の屋根が焼けました。けがをした人はいませんでした。仙北警察署の調べによりますと17日午前8時50分ごろ、仙北市西木町小渕野の住宅から出火しました。火元の親族が火元の家の2階屋根部分から火が出ているのを発見し、家族を通じて消防に通報しました。火は約2時間後に消し止められ、火元の木造一部2階建ての住宅の2階の屋根約3.3平方メートルを焼きました。けがをした人は