女優でモデルの新田さちか（27）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「写真集『SACHI−〓−』の表紙が決まりました」と報告した。「すこーし大胆なカットですが、シンプルでとってもお気に入り」とつづり、丈の短い黒のキャミソールからバストがチラリとのぞく衝撃的ショットを公開した。「そして、代官山のリアルイベントも迫ってきました5冊券が完売間近だそうで、イベントの応募には【締め切り】があるのでお見逃しな