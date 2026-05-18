女優のん（32）が17日までに、インスタグラムを更新。手のひらに富士山を乗せる動画を公開した。のんは「富士山ってやっぱり綺麗だな」とつづり、富士山を手のひらに乗せる動画を公開した。この投稿に「芸能界一デコ出しが可愛いのん」「もう富士山まで…のんちゃんのものになってるのん」「のんちゃんってやっぱり綺麗だな」「のんちゃんキラキラでキレイ」「笑顔がかわいい！」「富士山も綺麗だけど笑顔もきれい」などのコメン