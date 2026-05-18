兄弟漫才コンビ「まえだまえだ」として活躍し、現在は俳優を中心に活動している前田旺志郎（25）が17日までにインスタグラムを更新。人気お笑いコンビのライブに行ったことを投稿した。前田は、令和ロマンが単独ライブを行った会場の写真をアップし「腹ちぎれるくらい笑いましたありがとうございます！！」とコメントした。また、令和ロマンの高比良くるまが監督を務め、前田が出演したショートムービーの写真もアップし、「映画