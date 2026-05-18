三田寛子（60）が17日、インスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優中村橋之助（30）の結婚式が迫ってきたことを投稿した。三田は「長男橋之助の結婚式が近づいてきました頭の中のTODOリストを書き出す手を止めふと1年前の私は長男が結婚するなんて夢にも思ってなかったなぁと」と記した。1年前を振り返りつつ、三田は「30代の子育てから30年たって60代花婿の母に」と感慨をつづった。橋之助は、元乃木坂46の女優能條愛未と結婚