モデル滝沢眞規子（47）が17日までに、インスタグラムを更新。留学中の次女が高校を卒業したことを報告した。滝沢は「次女が高校を卒業しました」と、ロンドンに留学していた次女が高校を卒業したことを報告。「遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と伝え、アカデミックガウン姿の次女とのツーショットなどを披露した。そして「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ18歳。秋からは3人