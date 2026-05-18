モデルの永岡怜子（38）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「お気に入りのネモフィラ衣装…」と題し、水色のネモフィラの花がデザインされたビキニ水着姿をアップした。「先日のご利益ありそうなお写真の投稿が伸びてフォロワー73000名様を突破いたしましたいよいよグラビア復帰後の目標にしていたフォロワー10万名様が見えてきました10万名様を突破いたしますと活動の幅がぐぐっと広がり、色々