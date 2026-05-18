レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が、17日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。央川は「今週は肌治療したからお肌つるつるになった」と書き出し「お肌のターンオーバーを早めるための美肌＆ヘルシーレシピも、お料理アカウントに投稿したからぜひチェックしてください」と伝え、ガレットの写真を添えた。そして「来週は撮影もレースもあるから頑張る」とつづり、青のホルターネックのト