現役看護師でレースクイーン（レースアンバサダー）の立華理莉（24）が17日までにインスタグラムを更新。コスチューム姿を披露した。立華は「JAPANCUP 1日目お疲れ様でした」と書き出し、「私たちが応援する88号車miracoroTOKYOは、予選Q1→6位Q2→4位」と報告。「明日の決勝2レースも追い上げに期待して応援よろしくお願いします」と呼びかけた。そして「ミラコロガールズの衣装も好評でとっても嬉しいです。明日もピットウォー