大阪維新の会の吉村代表が、来年春の府知事選に出馬する意向を明らかにしました。 (大阪維新の会・吉村洋文代表）「私自身も最前線になって訴える、（都構想実現に向けて）戦うことが必要だと思った。次の大阪府知事選挙に出馬をしたいと思う」 大阪維新の会代表で大阪府知事の吉村氏は、都構想実現のため、来年春の府知事選へ出馬する意向を表明しました。 都構想の制度案を議論する法定協議会の早期設置に慎重な維新の市議団