お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が17日までに、インスタグラムを更新。妻でタレントの南明奈（37）の誕生日を祝福、夫婦ショットを公開した。濱口は「恒例のサーティワンでお祝いお誕生日おめでとう」とつづり、アイスケーキを前に、妻・南明奈との笑顔ショットを公開した。この投稿にホンジャマカ石塚英彦が「奥様、お誕生日おめでとうございます」と祝福。フォロワーからも「アッキーナさん、誕生日おめでとうございます！