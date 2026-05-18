グラビアアイドルの藍野りな（25）が17日までに、インスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。藍野は「ピンクって、少しだけ強くなれる気がする甘め気分でした」とつづり、ピンクのビキニ姿を公開した。この投稿に「とっても似合って素敵ですね」「いつも美しい」「かわいい！」「ピンク凄く合ってて可愛い」などのコメントが寄せられている。藍野は東京都出身。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニ