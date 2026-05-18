お笑いコンビ、にゃんこスターのアンゴラ村長が17日、インスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、自ら制作した本の発売を発表した。アンゴラ村長は「今日で32才になりました！私お誕生日おめでとうございます！」と、誕生日を迎えたことを報告した。そして「一昨年と去年の誕生日は写真集を出して大変ありがたいことに3万部ほど売れましたが…今年はもう写真集は出さないので自分で本を作ってみました！自力