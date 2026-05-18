ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が17日までにインスタグラムを更新。私服姿を披露した。音羽は「このまま何処かへ連れてって」とつづり、白いぴちぴちのTシャツに透け感のある黒いふわふわスカートの私服コーデを披露した。この投稿に「凄く可愛いくて綺麗だよ」「一緒にお出掛けしたい」「とても魅力的」「目立つよーこんな綺麗だと」「かわいい」などのコメントが寄せられている。音羽は北海道出身。3歳からピアノ