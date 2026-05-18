住宅価格の上昇が続いており、「今は買い時なのか」「もう少し待てば価格が下がるのではないか」と悩む方は少なくありません。 住宅は人生の中でも大きな買い物です。住宅価格の動きだけを基準に判断すると、「もっと早く買えばよかった」「待っていたらさらに高くなった」と後悔するケースもあります。そのため、今後の住宅市場がどうなるのかを理解したうえで、自分に合ったタイミングを見極めることが大切です。 &