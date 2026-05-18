【「ヨッシーとフカシギの図鑑」キャンペーン】 5月19日～順次開始 ファミリーマートは、任天堂のNintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の発売に合わせたキャンペーンを5月19日から、全国のファミリーマート約16,400店にて順次実施する。 本キャンペーンは、ヨッシーをテーマにしたもので、対