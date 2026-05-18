香川県庁 保育士を目指す学生を対象に、香川県が県社会福祉協議会を通じて修学資金を貸し付ける事業の募集が始まります。 家庭の経済的な事情から修学が難しい香川県の保育学生（2025年度に香川県に住民登録をした学生）を対象に、香川県が毎年行っているものです。香川県出身で、県外の保育士養成施設に在学する学生も対象です。 貸付金は毎月5万円以内で、このほかに入学準備金20万円が貸付初回に、就職準備金20万円が