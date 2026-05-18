広い範囲で晴れの天気が続くのは19日(火)までです。関東甲信から九州は20日(水)から、まるで梅雨入りしたかのように雨や曇りの日が続くでしょう。季節外れの暑さはいったん収まりそうです。晴天と暑さ一転、雨の日が多くなる今日18日(月)は九州から東北にかけての広い範囲で晴れて、5月とは思えないような暑さでしょう。明日19日(火)も晴天と暑さの続く所が多いですが、九州付近に前線が北上してきます。このため、九州南部など早