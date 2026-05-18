【ズウォレ（オランダ）＝平地一紀】サッカーのオランダ１部リーグは１７日、最終節を迎え、フェイエノールトの上田綺世（２７）が計２５ゴールで初の得点王に輝いた。欧州主要１部リーグの日本選手では、２０２２〜２３年シーズンにスコットランド・プレミアリーグで得点王となった古橋亨梧（当時セルティック）に続き２人目の快挙。ともにワールドカップ（Ｗ杯）日本代表に選出された上田と渡辺剛はこの日、２―０で勝利した