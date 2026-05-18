元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の綺咲愛里が、6月25日〜28日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』にゲスト出演することが決まった。【写真】亀井海聖、舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』大阪公演に出演同作は、注目を集めるクリエイター・金沢知樹氏が脚本・演出を手がけ、各地で話題。金沢氏は、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サン