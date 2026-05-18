トランプ米大統領＝15日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】イランのファルス通信は17日、米国が戦闘終結に向けた協議を巡り、イランに5項目の要求を提示したと報じた。イランが保有する濃縮ウラン約400キロを米国に移送するよう求めたほか、賠償金の支払いや凍結資産の解除は拒否する内容だという。ファルス通信によると、米国は稼働するイランの核施設を1カ所に限定することや、交渉中はすべての地域で戦