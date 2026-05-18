NBAは17日（日本時間18日）、今季の最優秀選手（MVP）にサンダーのシェイ・ギルジャスアレクサンダー（27）を選出した。「SGA」ことギルジャスアレクサンダーは2季連続の受賞となった。MVPの複数回受賞は史上18人目で、2季連続は史上14人目。現役選手の連続受賞はナゲッツのニコラ・ヨキッチ、バックスのヤニス・アデトクンボ、ウォリアーズのステフィン・カリー、レイカーズのレブロン・ジェームズ（連続受賞はキャバリアーズ