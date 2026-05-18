15日、湯沢市で横断歩道をわたっていた女性が軽乗用車にはねられ、大けがをしました。警察は、軽乗用車を運転していた52歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。事故があったのは、湯沢市岡田町の十字路交差点です。湯沢警察署の調べによりますと、15日午後7時8分ごろ、交差点を万石方面から清水町3丁目方向に直進しようとした軽乗用車が、横断歩道をわたっていた女性をはねました。はねられたのは近くに住む59歳の女性