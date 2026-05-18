ボーカルダンスユニット・M!LKの佐野勇斗さんは、個人では俳優として大活躍中です。2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビューし、現在まで数多くのドラマや映画に出演しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「佐野勇斗がハマり役だったと思う出演作」ランキングの結果を紹