登場から13年、紆余曲折を経たオデッセイの将来は？ホンダのラインナップのなかで、もっとも長い期間フルモデルチェンジがおこなわれていないのが「オデッセイ」です。1994年に登場したステーションワゴンを元祖とするオデッセイは、その後のステーションワゴンブームのなかで大きな存在感を示してきました。現行モデルとなる5代目は「エリシオン」の役割を受け継いだこともあって両側スライドドアが採用されるなど、上級ミニ