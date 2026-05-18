磐越道で北越高校の生徒などが死傷したバス事故で、18日午前に若山哲夫容疑者が立ち会う中での実況見分が始まりました。このため、磐越道は一部区間が通行止めとなっています。 5月6日に磐越道で北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故で、警察はバスを運転していた若山哲夫容疑者(68)を過失運転致死傷の疑いで逮捕しています。 若山容疑者は警察の調べに対し、これまで「速度の見極めが甘かった」「時速90kmから100kmは出て