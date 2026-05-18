元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、１８日までに自身のＳＮＳを更新。夫でバスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）との写真を披露した。インスタグラムに「２０２５−２０２６ シーズンお疲れさまでした」と書き始め、妊娠中の久慈のお腹に渡辺が優しく手を添える夫婦ショットを載せた久慈。「妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました。出産の直前まで会場に足を運んで応援し