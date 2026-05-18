ドル円理論価格1ドル＝157.24円（前日比+0.46円） 割高ゾーン：158.23より上 現値：158.80 割安ゾーン：156.25より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/15156.78 2026/05/14157.09 2026/05/13157.03 2026/05/12157.05 2026/05/11157.52 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動