米株価指数先物下げ拡大、イラン戦争収束の兆し見えず 東京時間09:20現在 ダウ平均先物JUN 26月限49333.00（-284.00-0.57%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7384.75（-47.50-0.64%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28957.50（-274.25-0.94%）