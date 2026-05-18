長期金利は一時2.8%をつけおよそ29年半ぶりの高い水準となっています。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時2.8%まで上昇しました。先週15日に2.7%を突破したばかりで、急ピッチでの上昇が続き、きょうはおよそ29年半ぶりの高い水準となっています。国債は売られて価格が下がると利回りが上昇する仕組みです。中東情勢の緊張や原油価格の高止まりが長引くなか、インフレへの懸念が重しとなって