“ヒアルロン酸の魔術師”として知られる美容外科医・紀田基邦氏が、1st写真集『Love Yourself』を7月17日に発売する。SNS総フォロワー約30万人を抱える“イケメン医師”が、白衣を脱ぎ捨てた大胆カットや自身の美容遍歴を収録した1冊となる。紀田氏はTHE BEAUTE CLINIC院長として活動し、ヒアルロン酸注入を軸にした美容医療で支持を集める存在。Instagramの発信でも注目を集め、美容医療の知識や「自分を愛することが美しさの