熊本県宇城市の観光サイトが18日までに更新され、クラシックカーイベントで同地を訪れた俳優の唐沢寿明（62）、山口智子（61）夫妻の最新ショットを披露した。「5月16日（土）三角西港GO!GO!ラリーin熊本2026Charity Classic Car Meeting」と書き出し、唐沢、山口夫妻が末松直洋市長から名産品を受け取るショットをアップした。「宇城市では世界文化遺産登録10周年を迎えた三角西港をスタンプポイントとして選ばれました