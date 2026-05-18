16日の夕方、潟上市で火事があり住宅と小屋2棟を全焼しました。火元の男性が顔にやけどをしています。五城目警察署の調べによりますと16日午後4時35分ごろ、潟上市昭和豊川岡井戸の83歳の男性の家から出火しました。付近の住民が火元の小屋から炎が上がっているのを発見し、自身の家族を通じて消防に通報しました。火は約6時間後に消し止められましたが、火元の木造一部2階建ての住宅1棟と木造平屋建ての小屋1棟を全焼しました。こ