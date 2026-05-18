三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは反発している。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の最終利益予想について２兆７０００億円（前期比１１．２％増）と開示した。初めて２兆円大台に乗せた前期に続き、４期連続となる過去最高益の更新を見込む。年間配当予想は中間・期末各４８円の合計９６円（前期は８６円）としており、好感した買いが集まっている。 同時に今期