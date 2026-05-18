はてなが続伸している。前週末１５日の取引終了後に、自社開発したマンガビューワ「ＧｉｇａＶｉｅｗｅｒｆｏｒＷｅｂ」が、芳文社（東京都文京区）の新マンガサイト「まんがタイムＳｑｕａｒｅ」に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「まんがタイムＳｑｕａｒｅ」は５月１５日に公開したサイトで、芳文社による「ＧｉｇａＶｉｅｗｅｒｆｏｒＷｅｂ」の採用は、「コミックトレイル」に続き２例