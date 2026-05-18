ヒーハイストが大幅に３日続伸となっている。同社は１５日の午後３時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業損益の見通しを１億１００万円の黒字（前期は２億６２００万円の赤字）としていることや、期末一括配当は２円と２期ぶりに復配するとしていることが買い手掛かりとなっているようだ。 売上高は前期比２６．３％増の２０億６６００万円を見込む。半導体需要の高まりや人手不足を背景とした自動化ニ