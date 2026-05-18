ヘッドウォータースが続急騰している。前週末１５日の取引終了後に２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を５７億６４００万円から８５億５５００万円（前期比２．２倍）へ、営業利益を４億３６００万円から７億５３００万円（同３．３倍）へ、最終利益を２億３１００万円から３億９１００万円（同６．８倍）へ上方修正したことが好感されている。５月１日に吸収合併したＢＢＤイニシアティブの業績が好調で