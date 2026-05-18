エアトリが続急伸しストップ高の７６９円に買われている。前週末１５日の取引終了後に、２６年９月期の業績予想を上方修正するとともに、上限を２５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１０．９８％）、または１７億４０００万円とする自社株買いを発表したことが好感されている。 ２６年９月期連結業績予想について、売上高は従来予想の３４０億円（前期比２０．９％増）を据え置きつつ、営業利益を１０億円から１５億円