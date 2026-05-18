18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比50.4％増の852億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同52.9％増の596億円となっている。 個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 、グローバルＸＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ 、ＮＥＸＴ金融 、グローバルＸ中小型リーダ&#