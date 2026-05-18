＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】巨漢力士が“回転落下”で控え行司を直撃身長182センチの巨漢力士が回転しながら土俵下に落下し、控え行司に直撃。「浴びせ蹴り」のような形で突っ込んでしまう、あわやの場面に「顔に足が」などとファンがひやりとする一幕があった。それは幕下四十一枚目・肥後ノ海（木瀬）と幕下四十四枚目・東俊隆（玉ノ井）の取組で起こった。肥後ノ海は身長182センチ、体重138